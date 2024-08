Palermo, così non va: contro il Pisa arriva un’altra amarezza

La squadra guidata da Pippo Inzaghi si aggiudica il match 2-0

Palermo, così non va. A Pisa, alla “Cetilar Arena”, arriva la seconda sconfitta consecutiva di questo inizio di campionato di Serie B. Questa volta, però, i rosanero non sono mai entrati in partita, risultando prima confusi, poi sterili e poco concreti. I padroni di casa, quindi, ne approfittano sin dai primi minuti, chiudendo la partita nel secondo tempo sul risultato finale di 2-0.

La formazione iniziale scelta da Dionisi, nel suo solito 4-3-3, presenta solo un paio di novità rispetto alla gara precedente contro il Brescia. In difesa Pierozzi va a sinistra al posto di Lund, Saric invece fa la mezzala a discapito di Gomes. Tra i pali il già annunciato Desplanches che prende il posto dell’infortunato Gomis.

Pisa-Palermo, il primo tempo

Il primo tempo della gara è molto fisico e poco tecnico. Il Palermo arranca soprattutto nei primi minuti e il Pisa sfrutta subito il momento. Al quarto minuto arriva il primo episodio chiave della gara: una palla in verticale viene letta male dalla difesa dei rosanero e Nedelcearu, sull’intervento a vuoto di Desplanches, calcia verso la propria porta. I siciliani protestano per un incrocio di gambe con Pierozzi a inizio azione, con il 27 dei rosa che viene ammonito per proteste: dopo un check al VAR il gol viene confermato.

Al 9′ ancora i padroni di casa, con Caracciolo, colpiscono la traversa sugli sviluppi di un calcio di punizione. Il Palermo è in apnea e non riesce a reagire. Devono passare più di 15 minuti del primo tempo prima di poter vedere in avanti la compagine guidata da Dionisi. Al 18′ Ranocchia sfiora il palo con una conclusione dal limite dell’area.

Al 31′, poi, ancora il numero 10 del Palermo trova un passaggio illuminante in area avversaria, ma Di Francesco e Saric si pestano i piedi con la porta spalancata e nessuno dei due arriva al tiro. Sei minuti dopo Di Francesco, in contropiede, entra in area dei toscani e prova il tiro a incrociare con il sinistro, murato da Semper. Il primo tempo si esaurisce con una leggera crescita dei rosanero che, però, non riescono a concretizzare le azioni create.

Pisa-Palermo, il secondo tempo

La ripresa comincia quasi come la prima frazione di gioco, ma Dionisi prima del fischio d’inizio manda in campo Vasic per Insigne. Il Pisa parte forte e servono un paio di interventi di Desplanches per neutralizzare le conclusioni avversarie. Al 54′ Brunori va vicinissimo al gol del pari con un colpo di testa, Semper si allunga e con super intervento allontana la sfera.

A seguire il gioco si interrompe per diversi minuti: Nedelcearu viene colpito al volto, la botta sembra molto seria e poco dopo è costretto a lasciare il campo in barella. Al suo posto entra Peda al 59′. Mentre i sanitari si occupano del difensore rumeno, al minuto 56 Inzaghi manda in campo N. Bonfanti e Angori che prendono il posto di Touré e Beruatto.

Al 66′ Inzaghi ha ragione e proprio uno dei due neo entrati mette a segno il gol del 2-0. Contropiede velocissimo dei padroni di casa: Tramoni guadagna metri in avanti e al momento giusto serve Nicholas Bonfanti che, in area dei rosanero, deve solo appoggiare in rete. Dionisi prova a correre ai ripari e al 68′ manda in campo Henry e Gomes per Di Francesco e Saric.

A circa 20 minuti dal termine il tecnico del Pisa sceglie Hojholt e Calabresi per Tramoni e Leris. Mentre il Palermo cerca di riaprire la partita, i padroni di casa gestiscono il risultato e provano a rendersi pericolosi in avanti sulle ripartenze. Al 77′ lascia il campo anche l’ex rosa Moreo, al suo posto subentra Vignato, mentre Dionisi cinque minuti dopo sostituisce Pierozzi con Lund.

Il direttore di gara assegna ben sette minuti di recupero che, anche in questo caso, non vengono sfruttati dalla squadra di mister Dionisi. Alla fine i padroni di casa riescono a mantenere la propria porta inviolata e chiudono così la partita sul risultato finale di 2-0. Il prossimo impegno dei siciliani sarà martedì 27 agosto, ancora in trasferta, contro la Cremonese.