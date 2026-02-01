 Pistola e droga in casa, 21enne arrestato in provincia di Palermo
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Pistola e droga in casa, 21enne arrestato in provincia di Palermo

È stato condotto in carcere
CARABINIERI
di
1 min di lettura

CAPACI (PALERMO) – I carabinieri hanno arrestato a Capaci un palermitano di 21 anni per produzione, traffico e detenzione di sostanze stupefacenti, alterazione di armi.

Durante una perquisizione nella sua abitazione i militari dell’arma hanno trovato e sequestrato una pistola a salve modificata artigianalmente e resa funzionante, completa di caricatore, tre cartucce e cinque bossoli calibro 7,65. Trovati anche 150 grammi di hashish.

Il 21enne è stato condotto in carcere e suo fratello è stato denunciato per spaccio di sostanze stupefacenti. 

Leggi qui tutte le notizie di Palermo
Si parla di:

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI