Pistola e droga in casa, 21enne arrestato in provincia di Palermo

È stato condotto in carcere

CAPACI (PALERMO) – I carabinieri hanno arrestato a Capaci un palermitano di 21 anni per produzione, traffico e detenzione di sostanze stupefacenti, alterazione di armi.

Durante una perquisizione nella sua abitazione i militari dell’arma hanno trovato e sequestrato una pistola a salve modificata artigianalmente e resa funzionante, completa di caricatore, tre cartucce e cinque bossoli calibro 7,65. Trovati anche 150 grammi di hashish.

Il 21enne è stato condotto in carcere e suo fratello è stato denunciato per spaccio di sostanze stupefacenti.