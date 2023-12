Più assunzioni in Italia nel 2024, ma il Sud andrà “a rilento”: i dati

Tante differenze fra le zone del Paese

ROMA – Il primo trimestre del 2024 sarà positivo, in Italia, per quanto riguarda le assunzioni. Ma non allo stesso modo in tutto il Paese: i dati, infatti, non saranno uniformi e la crescita occupazionale sarà diverse fra le varie Regioni. Le zone più in “difficoltà”, anche se comunque in positivo, saranno il Sud e le Isole.

A testimoniare questo trend è il ManpowerGroup Employment Outlook Survey che, basandosi su interviste a diversi datori di lavoro, offre un quadro sulle prospettive occupazionali in Italia del primo trimestre del prossimo anno. E il “net employment outlook”, cioè la previsione di occupazione, è stimata al +13%.

Il Sud va “a rilento”

La crescita è prevista da Nord a Sud, ma non tutte le zone andranno alla stessa velocità. Le differenze previste non saranno banali: quella più ampia riguarda la zona Nord-Est e il Sud (comprese le Isole) del Paese, che avranno rispettivamente una crescita del 33% e dell’8% nel primo trimestre del prossimo anno. Il Meridione sarà dietro pure rispetto al Centro (previsto +14%) e al Nord-Ovest (+14%).

I settori trainanti

Non ci sono soltanto numeri e percentuali nel report, ma anche i settori che cresceranno di più e che quindi possono ritenersi trainanti. Partendo dall’energia – la prospettiva di assunzione è del 28% – e arrivando al commercio (23%), ai trasporti (21%) e alla tecnologia (21%).

