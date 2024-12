Più geologia nelle scuole, intesa al meeting Geoparchi Unesco

Siglata a Petralia Soprana

PALERMO – Oggi presso la miniera Italkali di Raffo a Petralia Soprana, nell’ambito del meeting nazionale dei Geoparchi Unesco in corso da ieri sulle Madonie, l’assessore regionale al Territorio Giusy Savarino ed il commissario dell’Ente Parco delle Madonie Salvatore Caltagirone hanno sottoscritto negli spazi del Museo Sottosale un protocollo che impegna la Regione a potenziare la didattica geologica per fare comprendere alla popolazione studentesca l’importanza delle buone pratiche contro i cambiamenti climatici ed i rischi del dissesto idrogeologico.

La firma alla presenza dei delegati dei Geoparchi italiani in visita sulle Madonie per una due giorni in occasione del ventennale della Rete mondiale dei Geoparchi Unesco e alla presenza dei sindaci.

Il Protocollo siglato oggi a Raffo farà da apripista a livello nazionale per l’avvio di analoghi programmi regionali nella rete che abbraccia tutti i Geoparchi italiani aderenti alla rete mondiale Unesco.

La firma è stata simbolicamente apposta al termine della solenne concelebrazione officiata dal Vescovo di Cefalù Marciante in onore di S. Barbara patrona dei Minatori e dei vigili del fuoco all’interno della Miniera Italkali di Raffo dove sono state esposte in via straordinaria le reliquie della Santa custodite abitualmente dai Frati Minimi.