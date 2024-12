Più verde a Bagheria: piantati nuovi alberi in diverse vie

L'assessore al decoro urbano: "Continueremo a lavorare per rendere la città più vivibile"

BAGHERIA (PALERMO) – Il Comune di Bagheria, in sinergia con l’Interact Club ed il Rotary Club, realizza un’iniziativa per rendere la città più verde. Mercoledì 18 dicembre tre nuovi ulivi troveranno casa in punti strategici del territorio: via Maresciallo Aiello, via Mole e il posteggio “San Pietro” di via B. Mattarella.

Questa iniziativa, patrocinata dall’Amministrazione comunale, rientra in un progetto più ampio volto alla cura e alla valorizzazione del nostro patrimonio verde. Ogni albero piantato è un segno tangibile del nostro impegno per un futuro più sostenibile e un ambiente di vita migliore.

L’Assessorato al Decoro Urbano e Verde Pubblico, guidato da Francesco Gurrado, ha selezionato con cura le aree destinate alle nuove piantumazioni, curando in anticipo la preparazione del terreno. Il personale comunale sarà presente in loco per essere di supporto all’operazione.

Negli ultimi giorni, la città ha visto la piantumazione di nuove alberature: sei Magnolie Grandi Flora hanno trovato posto in via Dante, dieci aranci amari hanno colorato il tratto tra corso Umberto I e via Angiò, ventidue Cupressus semprervirens hanno ornato via Sant’Isidoro e via Palagonia, cinque Jacaranda hanno impreziosito via Aiello e sette Alberi di Giuda hanno trovato casa in via D. D’Amico.

“Siamo felici di rendere la città più decorosa grazie anche al prezioso contributo di associazioni come l’Interact e il Rotary“, dice l’assessore Francesco Gurrado.

“Ogni nuovo albero è un simbolo di speranza e di rinnovamento. Continueremo a lavorare con impegno per rendere Bagheria sempre più verde e vivibile, offrendo ai nostri cittadini spazi verdi di qualità e promuovendo una cultura della sostenibilità anche attraverso il piano di adozioni del verde previsto dall’apposito regolamento comunale”.