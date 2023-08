Pizza Bit Competition: la Sicilia schiera l’ennese Ivan Correnti

L'appuntamento è per il 9 settembre in provincia di Piacenza

ENNA – C’è anche la Sicilia pronta a sfidarsi per le finali di Pizza Bit Competition, tra i concorsi più importanti in Italia nel settore della pizzera organizzato da Molino Dallagiovanna insieme al Pastry Bit Competition in quello della pasticceria artigianale.

L’appuntamento è per il 9 settembre nella sede dell’azienda di Gragnano Trebbiense, in provincia di Piacenza, dove, in occasione della Festa dei Granai, i nove finalisti del Pizza Bit Competition e i nove finalisti del Pastry Bit Competition si sfideranno a colpi di pizze e panettoni d’autore per decretare i nuovi Ambassador dell’azienda molitoria leader in Italia per il comparto delle farine. Pizza Bit Competition, quest’anno alla seconda edizione, è la gara che Molino Dallagiovanna ha ideato per i pizzaioli professionisti: in palio il titolo di “Dallagiovanna Pizza Ambassador 2024”, volto ufficiale del Molino per il settore pizza in Italia e nel mondo. Pastry Bit Competition, invece, è la gara rivolta ai professionisti della pasticceria che Molino Dallagiovanna promuove insieme al maestro Leonardo Di Carlo, pioniere della Pasticceria Scientifica: il vincitore della finale si aggiudica il titolo di “Dallagiovanna Pastry Ambassador 2024”, volto ufficiale del Molino per il settore pasticceria in Italia e nel mondo.

A valutare i concorrenti delle due competizioni saranno giurie composte da esperti del settore, blogger e giornalisti. Le due finali avranno come presentatori gli affiatatissimi Andrea Mainardi e Daniele Persegani, chef e noti conduttori televisivi. La Sicilia schiererà al Pizza Bit Competition Ivan Correnti de ‘Il Principà’ pizzeria di Enna. Trentanni, Correnti inizia ad appassionarsi alla pizza nel 2008 all’età di 15 anni, motivo per cui fare l’alberghiero gli è sembrata la scelta migliore. Figlio di genitori ristoratori, inizia a muovere i primi passi in cucina, nella pizzeria del fratello. Ora ha una pizzeria di sua proprietà. Fa una pizza contemporanea con impasto diretto.