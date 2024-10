Pizza Gourmet e Sapori del Mediterraneo per un QUID in più

Nato nel 2019, Quid – Gusto Siciliano si distingue per la sua capacità di fondere lo stile della pizza napoletana contemporanea con la ricca tradizione siciliana. Il nome “Quid” riflette proprio questa filosofia: offrire un tocco di originalità alla tradizione, aggiungendo quel “QUID in più” che rende l’esperienza culinaria unica. Situato in Piazza Marina, uno dei luoghi simbolo del centro storico di Palermo, tra il suggestivo Giardino Garibaldi e l’imponente Palazzo Steri, Quid si propone come un luogo dove il gusto e il benessere convivono. Di fronte ai ficus secolari e a pochi passi da un patrimonio storico e artistico inestimabile, Quid offre un’esperienza gastronomica di alto livello in un contesto altrettanto affascinante.

La pizza gourmet: un incontro di tradizioni

La pizza gourmet di Quid rappresenta l’incontro perfetto tra la tradizione napoletana e l’innovazione siciliana. Fragrante, con un bordo morbido e scioglievole, la pizza di Quid richiama la vera pizza napoletana, ma la reinventa con ingredienti, accostamenti e idee che spaziano lungo tutta la penisola, con una particolare attenzione alla Sicilia. Il segreto di questa eccellenza risiede nel loro impasto a lenta lievitazione, che riposa dalle 24 alle 36 ore sotto l’attenta supervisione del pizza chef Davide Federico. Preparata con farine semi-integrali Petra del Mulino Quaglia e cotta in un forno elettrico Scugnizzo di Izzo Forni, che raggiunge i 450 gradi cuocendo la pizza in un solo minuto, il risultato è una pizza leggera, digeribile e ricca di sapore. A completare l’opera, materie prime di alta qualità, come i prodotti Levoni, selezionati con cura per garantire un’esperienza che combina tradizione e innovazione.

Il menu di Quid offre una varietà di pizze che stimolano il palato e la fantasia. Tra queste, la pizza gourmet per eccellenza è la Mazarese, una prelibatezza che unisce ricotta agli agrumi, gamberi di Mazara, noci e coulis di frutti rossi, per un’esperienza dolce e salata, che evoca i sapori più freschi della Sicilia. Per gli amanti dei sapori autunnali, la Salacadula è perfetta per la stagione, con crema di zucca, speck, mozzarella e nocciole. Ogni morso offre una fusione di sapori, rendendo ogni pizza un viaggio gustativo indimenticabile.

Il Mediterraneo in tavola

La cucina di Quid è un vero e proprio viaggio nei sapori e nei profumi del Mediterraneo. Non si tratta solo di un omaggio alla Sicilia, ma di un abbraccio culinario che racchiude influenze provenienti da tutto il bacino mediterraneo e dall’Italia. I piatti di Quid nascono da ricette tradizionali, tramandate di generazione in generazione, ma reinterpretate con creatività e innovazione, sempre con un occhio attento alla qualità degli ingredienti. La ricca e complessa storia enogastronomica siciliana diventa così fonte d’ispirazione per un menù ricco di nuove creazioni che rispettano la tradizione, ma la arricchiscono con quel “QUID” in più.

La genuina cucina di Quid punta a esaltare il gusto autentico degli ingredienti. Ogni piatto è preparato con passione e cura, seguendo il ritmo delle stagioni. Il menu cambia regolarmente per garantire la freschezza dei prodotti, utilizzando ortaggi di stagione, pescato fresco del giorno e materie prime di alta qualità. Il piatto della stagione, ad esempio, i Bucatini alla Scialara con ricotta, zucchine e gambero rosso di Mazara, è un’esplosione di sapori mediterranei che racconta una storia fatta di mare, terra e tradizioni. Ma il gusto non è l’unico protagonista: la presentazione estetica dei piatti e l’atmosfera accogliente del locale invitano al relax e alla convivialità, rendendo ogni visita un’esperienza indimenticabile.

Quid vi aspetta in Piazza Marina 52, a Palermo, per un’esperienza culinaria che vi farà riscoprire i sapori autentici del Mediterraneo come mai prima d’ora.

Inoltre, il ristorante offre l’opportunità di prenotare online al link qui.