Pizzeria “Cortile Sollima” la pizza contemporanea con prodotti di altissima qualità

La pizzeria “Cortile Sollima” si trova nel centro storico di Palermo a due passi da Piazza Borsa e in un contesto che coniuga storia e recupero degli spazi più affascinanti e nascosti. Il locale sorge su antiche mura di tufo, con una grande sala interna attigua a un cortile storico riportato alla luce, dove sono stati sistemati alcuni tavoli per poter cenare all’aperto.

Un’avventura che nasce dall’incontro di due personalità tanto diverse quanto affini, i due titolari e soci Giorgio Ruggeri e Cesare Falsone. Un agronomo ed enologo ed un pizzaiolo, con una lunga esperienza alle spalle nonostante la giovane età. Due generazioni diverse ma che hanno messo insieme la loro passione per la ristorazione di qualità, abbinata all’attenzione per i particolari.

Giorgio Ruggeri e Cesare Falsone, due generazioni ma un’unica passione

La pizzeria “Cortile Sollima” è una realtà già molto apprezzata nel panorama gastronomico palermitano. Aperto nel luglio del 2022 vanta già una clientela fidelizzata tra i palermitani, “ma abbiamo anche clienti che vengono dalla provincia solo per gustare la nostra pizza” ci racconta Giorgio Ruggeri. “Lavoriamo in sinergia anche con i proprietari delle strutture ricettive che consigliano il nostro locale ai loro clienti”. Un imprenditore che viene dal mondo dal vino e da una profonda conoscenza della terra e dei prodotti che offre. Molti anni d’esperienza come enologo in diverse cantine italiane e siciliane, poi l’incontro con la ristorazione in una realtà familiare a Taormina, in provincia di Messina. “La mia famiglia aveva un lido con un piccolo ristorante annesso, in poco tempo con la passione e il mio lavoro ne ho fatto un gioiellino, buon cibo e accoglienza. Un’esperienza durata pochi anni ma che mi ha fatto capire quello che volevo fare”.

L’incontro tra Giorgio Ruggeri e Cesare Falsone è stato l’inizio di tutto, due generazioni diverse ma un unico obiettivo. I due prima collaborano insieme nella pizzeria di un’altra realtà palermitana gestita da Ruggeri. Le loro strade si separano per alcuni anni, fino a rincontrarsi con un’idea precisa, aprire una pizzeria nel cuore di Palermo, dove la qualità fosse al centro del progetto. Un prodotto che fosse buono ma anche bello da vedere. “Questo progetto è nato anche per valorizzare il talento del mio socio – spiega Giorgio Ruggeri – che data la differenza d’età potrebbe essere mio figlio. Aprire un locale insieme era una promessa che ci eravamo fatti alcuni anni fa e appena c’è stata la possibilità lo abbiamo realizzato”.

Pizza, ma non solo, cos’altro si può trovare alla Pizzeria “Cortile Sollima”

La passione per la pizza di Cesare Falsone nasce ad appena 14 anni, impara il mestiere grazie a un maestro pizzaiolo di Palermo e diventa il suo braccio destro. Una passione che esprime ogni giorno scegliendo personalmente gli ingredienti per realizzare le sue pizze, per poter offrire freschezza e stagionalità. La cucina della pizzeria “Cortile Sollima” è a vista, oltre alle pizze preparate personalmente da Cesare Falsone, si possono gustare tantissime altre specialità, come il timballo di pasta croccante, i fritti o i piatti freddi a base di tonno, quinoa o salmone. “Noi nasciamo pizzeria – spiega Ruggeri – siamo quindi concentrati nella creazione di una pizza contemporanea, utilizzando prodotti di altissima qualità. Nel menù però si può trovare anche una scelta di carni che acquistiamo da una realtà locale. Abbiamo una scelta di involtini di carne di Camporale, angus, filetti e la scottona, per venire incontro a tutti i gusti e a tutte le esigenze”.

L’importanza dell’impasto e gli abbinamenti della pizza con birre artigianali o vini siciliani

Oltre al classico abbinamento pizza e birra (dalle nazionali, alle artigianali siciliane) alla pizzeria “Cortile Sollima” si può trovare un’ottima scelta di vini che si sposano perfettamente con i sapori proposti dal maestro pizzaiolo Cesare Falsone. L’esperienza maturata da Giorgio Ruggeri nel mondo del vino permette di portare in tavola il giusto abbinamento tra etichette e pizze di altissima qualità.

“Sto lavorando alla realizzazione di una pizza che ci rappresenti al 100% che chiameremo ‘Cortile Sollima’ – spiega Cesare Falsone -. Al momento però la preferita dai nostri clienti è la pizza ‘Cortile del Secco’ realizzata con pesto di pistacchio di Bronte, prosciutto crudo, pomodorino datterino confit, burrata e basilico. Tra le novità che abbiamo in serbo per il nuovo menù posso anticipare che ci sarà una pizza con l’abbinamento tra baccalà e tartufo e un’altra che sarà una norma rivisitata con crema di melenzane, pomodorino confit, scaglie di ricotta salata e menta”. “Per i clienti con esigenze particolari, realizziamo anche le pizze con un impasto senza glutine”, aggiunge. “Qual è il segreto della nostra pizza? Oltre agli ingredienti di qualità realizziamo un impasto tradizionale con un mix di tre farine, una tipo 0, una tipo 1 e una piccola percentuale di integrale con lievitazione 36-48 ore. Il nostro impasto integrale è un 100% del tipo senatore cappelli”.

La grande novità di “Cortile Sollima” la pizza in teglia da asporto

La pizzeria “Cortile Sollima” ha una grande novità! Tra dicembre e gennaio infatti aprirà in una nuova sede, sempre a Palermo, a Piazza Rivoluzione. Nella nuova location si servirà la pizza in teglia, pizza da asporto, focacce farcite e tante altre novità. Stesso impasto, stessa qualità dei prodotti, ma pronta da mangiare in piedi tra un itinerario turistico e un altro. Un’idea nata per venire incontro alla grande richiesta da parte dei turisti, ma destinata anche a chi vuole mangiare una buona pizza senza sedersi a un tavolo in pizzeria. “Dirotteremo tutta la parte dell’asporto nella nuova sede – spiega Giorgio Ruggeri – così da non rallentare il servizio qui in sala specialmente nel fine settimana”. “Quello che abbiamo scelto – conclude Cesare Falsone – è un luogo strategico per il flusso turistico che ogni giorno transita in quella zona di Palermo. Sarà una pizza da asporto, ma offriremo qualche tavolo con 10-15 posti a sedere”.