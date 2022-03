Pnrr, Commissione approva il piano sanità: tutti gli ospedali previsti PDF

Tutte le novità.

PALERMO – Piano sanità: arriva il via libera. La commissione Salute dell’Ars, presieduta da Margherita La Rocca Ruvolo, ha approvato un atto di indirizzo in ordine alla definizione del Piano operativo regionale relativo agli interventi di parte sanitaria del Pnrr. La risoluzione impegna, tra l’altro, il governo regionale e, per esso, l’assessore regionale per la Salute, “a prevedere, in sede di definizione del piano operativo regionale in relazione all’iter procedurale finalizzato alla sottoscrizione del Contratto istituzionale di sviluppo (Cis) gli interventi indicati nell’allegato A, distinti per provincia”.

Leggi tutto: