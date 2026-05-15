 Pnrr, Foti “Corte dei Conti smentisce nefaste profezie delle opposizioni”
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Pnrr, Foti “Corte dei Conti smentisce nefaste profezie delle opposizioni”

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ROMA (ITALPRESS) – “La valutazione positiva della Corte dei Conti sull’avanzamento del Pnrr rappresenta un riconoscimento importante del lavoro serio e responsabile portato avanti dal Governo Meloni su una sfida decisiva per il futuro dell’Italia. La relazione certifica che l’attuazione del Piano è complessivamente in linea con gli obiettivi europei e che, in settori strategici come la digitalizzazione, la nostra Nazione sta raggiungendo risultati persino superiori a quelli programmati”. Così in una nota il ministro per gli Affari europei, il Pnrr e le Politiche di coesione, Tommaso Foti.

“E’ la conferma che il Governo Meloni ha scelto la strada della concretezza e della responsabilità per rispettare gli impegni assunti con l’Europa e con gli italiani. Naturalmente restano criticità da affrontare, ma il dato politico è chiaro – prosegue -: mentre le opposizioni continuano a tifare per il fallimento del Pnrr pur di colpire il Governo Meloni, le Istituzioni e le Amministrazioni stanno lavorando con determinazione per raggiungere gli obiettivi entro le scadenze europee – prosegue -. La relazione della Corte dei conti smentisce ancora una volta le narrazioni catastrofiste dell’opposizione nostrana che antepone l’interesse di partito a quello della Nazione. Per questo desidero ringraziare le Amministrazioni centrali, le Prefetture, le Regioni, i Comuni, la struttura di Missione Pnrr, tutti i tecnici e tutti coloro che ogni giorno contribuiscono alla realizzazione del Pnrr. E’ uno sforzo collettivo che merita rispetto e sostegno, perchè riguarda il futuro dell’Italia e delle prossime generazioni”.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

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