Pnrr, il ministro dell’Agricoltura: misure poco attrattive, pensiamo ai trattori

La dichiarazione del ministro Francesco Lollobrigida

Il Masaf ha superato il cronoprogramma sugli obiettivi del Pnrr, ma ci sono misure poco attrattive il cui bando va rivisto e di questo ne ho parlato anche in sede europea. Lo ha detto in audizione il ministro dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste Francesco Lollobrigida sulle linee programmatiche del suo dicastero.

“Emblematiche due misure tra quelle meno attrattive – ha precisato – quella sull’acquisto dei mezzi di produzione agricola veicolato sull’elettrico. In campagna ci sono ancora trattori della prima generazione che hanno un impatto ambientale elevatissimo. Stiamo pensando alla rottamazione per puntare alla diffusione di mezzi a basso impatto ambientale. Il bando va perciò rivisto” ha rimarcato Lollobrigida.

“Altro bando da rivedere – ha detto ancora il ministro – è quello sull’autoproduzione di agroenergie rinnovabili. Proporremo la logica di un cloud energetico per depositare su base annua l’energia in eccesso per utilizzarlo quando lavorazioni stagionali ne hanno necessità