Policlinico, Gianfranco Cocurullo è il neo primario della Chirurgia d’urgenza

PALERMO – Il professore Gianfranco Cocurullo è il nuovo direttore dell’unità operativa di chirurgia generale d’urgenza del Policlinico. L’incarico ha durata quinquennale.

Professore Ordinario dell’Università degli studi di Palermo, Cocurullo, specializzato in Chirurgia d’urgenza e in Endocrinochirurgia, si è sempre dedicato alla chirurgia generale con particolare riferimento alla chirurgia colon-rettale, e alle urgenze: negli ultimi 20 anni ha eseguito oltre 10.000 interventi chirurgici.

Il neo primario insegna Chirurgia Generale al VI anno della scuola di Medicina e Chirurgia e fa parte del Consiglio Direttivo della Società Italiana di Chirurgia d’Urgenza e del Trauma (SICUT).

La direttrice generale dell’Azienda ospedaliera universitaria, Maria Grazia Furnari, commenta: “Auguro al professore Cocurullo buon lavoro. Sono certa che sotto la sua guida, il reparto di Chirurgia continuerà a distinguersi per eccellenza, innovazione e attenzione ai pazienti. Il suo contributo sarà fondamentale per il raggiungimento dei nostri obiettivi e per la crescita dell’intera struttura sanitaria”.