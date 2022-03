Politica e sindacati brindano alla proroga dei precari Covid in Sicilia

Ma il M5s: "Manovra elettorale che cambia poco o nulla di quanto previsto dallo Stato"

PALERMO – Dopo la notizia della proroga al 31 dicembre 2022 per tutti i precari dell’emergenza Covid in Sicilia, la politica e il mondo sindacale brinda alla decisione del governo regionale di lasciare in servizio i novemila lavoratori a tempo determinato ben oltre lo scadere dello stato di emergenza.

“Sono contenta che finalmente e seguendo le indicazioni che anche noi avevamo dato, si sia sbloccata la procedura per prolungare i contratti di tutto il personale medico, sanitario e amministrativo assunto per fronteggiare la diffusione del Covid – ricorda la parlamentare della Lega all’Ars Marianna Caronia -. I numeri ci ricordano ogni giorno che l’emergenza non è affatto finita e che non è pensabile sguarnire il nostro sistema sanitario”.

Soddisfatta anche Elvira Amata, capogruppo FdI all’Ars: “Oggi in commissione Salute Razza ha assicurato che per il personale sanitario e amministrativo impegnato nell’emergenza Covid è previsto il rinnovo dei contratti fino al prossimo 31 dicembre”, dice Amata, presente oggi ai lavori in cui l’assessore ha illustrato ai deputati l’atto di indirizzo che sarà emanato a tutte le aziende ed enti del sistema sanitario regionale, nei prossimi giorni, per prolungare l’impiego del personale. “Il personale amministrativo – spiega Amata – seguirà un percorso previsto dalle aziende sanitarie che faranno selezioni per la formulazione di graduatorie, anche a tempo determinato, per collaboratori amministrativi, assistenti amministrativi, operatori informatici e programmatori ed altre figure, prevedendo tra i requisiti la valorizzazione del servizio prestato durante l’emergenza pandemica”.

Più articolata la posizione del Movimento cinque stelle: “Ancora una volta la montagna ha partorito il topolino, l’unica certezza sono le date stabilite dallo Stato che rinvia la scadenza di tutti i contratti al 31.12.2022 lasciando immutato tutto esattamente com’è”, sottolineano i deputati del M5s allArs, componenti della commissione Sanità, Giorgio Pasqua, Antonio De Luca, Salvatore Siragusa e Francesco Cappello, a conclusione dell’audizione in commissione per la proroga dei precari dell’emergenza Covid. “Nessuna prospettiva sulla gestione del Covid, nessuna indicazione univoca alle Asp che continueranno ad essere superate da decisioni commissariali che al momento non hanno più senso di esistere – dicono -. La manovra elettorale è servita, ma è destinata a lasciare l’amaro in bocca a parecchi. La Regione – dicono – si è mossa solo nel solco di quanto stabilito dallo Stato, cogliendo al balzo la possibilità della proroga post elezioni regionali sino al 31.12.2022 e rinviando a successive norme dello Stato il destino di quanti non rientrerebbero nelle procedure di stabilizzazioni previste dalla legge dello Stato nell’ultima finanziaria seguendo procedure concorsuali secondo la norma Madia. Considerato che la Regione non ha alcun piano di rimodulazione degli hub, drive in e Usca, non si capisce sulla base di quali criteri le aziende sanitarie provinciali dovrebbero realizzare piani di fabbisogno del personale per l’emergenza di cui però si prevede già una ridimensionamento del monte ore. La stessa natura dell’atto portato in audizione, una misera circolare – concludono i deputati – attesta la grandissima debolezza dell’azione del governo regionale che è destinata ad aprire numerose vertenze sindacali. Vorremmo infatti capire come si conciliano le proroghe disposte con i concorsi in itinere, con le procedure di mobilità, con le stabilizzazioni ex Madia, solo per fare qualche esempio. Le incongruenze che sono state rilevate oggi in commissione sono tantissime”.

Soddisfazione anche dalla Cisl Funzione pubblica: “L’atto di indirizzo con cui Razza, autorizza le aziende del Sistema sanitario regionale a prorogare i contratti in scadenza dei lavoratori assunti nell’ambito dell’emergenza Covid fino alla fine del 2022 è un importante risultato che abbiamo auspicato e per il quale abbiamo lavorato a lungo”, affermano il segretario generale della Cisl Fp Sicilia, Paolo Montera, e il segretario regionale con delega alla Sanità, Marco Corrao. “Con questa direttiva – proseguono i sindacalisti – ci si avvia verso un percorso uniforme in tutta la Regione, così come da noi più volte sollecitato, e che speriamo possa portare alla definitiva stabilizzazione di questi precari”.