Polizia penitenziaria: 7500 nuovi agenti, come partecipare ai bandi

I nuovi concorsi

Il sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro, annuncia il rafforzamento del corpo di Polizia penitenziaria con l’assunzione di 7500 nuovi agenti e l’avvio di nuovi concorsi.

Il Governo, oltre a prevedere nuove assunzioni, ha stanziato 250 milioni di euro per l’edilizia penitenziaria, con l’obiettivo di contrastare il sovraffollamento delle carceri.

Posizioni da occupare

Le nuove assunzioni per il concorso della polizia penitenziaria con l’assunzione di 7500 nuovi agenti copriranno diverse qualifiche, tra cui: Allievi agenti, Ispettori e vice ispettori, Sovrintendenti, Agenti scelti e Commissari.

In che modo si svolgeranno le selezioni?

Il reclutamento del personale avviene attraverso bandi pubblici, in conformità con la nuova riforma che ha semplificato i processi e introdotto l’uso di tecnologie digitali. Gli esami consistono in: test di informatica, verifiche sulla conoscenza dell’inglese, quiz e prove pratiche sulle competenze specifiche richieste.

Inoltre, si utilizzeranno le graduatorie dei concorsi precedenti per assegnare i posti liberi, assicurando così un rapido riempimento delle posizioni disponibili.

Visualizzazione dei bandi

Le informazioni sui prossimi concorsi per le assunzioni in Polizia Penitenziaria verranno rese disponibili sulla sezione Concorsi, esami, selezioni e assunzioni del Ministero della Giustizia, così come sulla piattaforma inPA, nonché il portale per il reclutamento nella Pubblica Amministrazione.

