Pollina, torna il Valdemone Festival: ecco gli eventi

Dal 31 luglio al 2 agosto

POLLINA – A Pollina torna il Valdemone Festival dal 31 luglio al 2 agosto. Ecco il programma degli eventi del festival organizzato dal Comune di Pollina, col contributo della Città Metropolitana di Palermo e dell’Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo.

Venerdì 31 luglio

Finale – Lungomare Marco Polo – 18:30 – Artemakìa (ITA) in Alice nel vortice delle meraviglie (spettacolo itinerante)

La compagnia. “ArteMakìa” è un’idea, un obiettivo da raggiungere, un sogno nato dalla volontà e capacità dell’artista, autore e regista Milo Scotton. 25 anni di esperienza nello spettacolo dal vivo lo hanno visto in azione tra “Cirque du Soleil”, una serie di produzioni di valenza nazionale ed internazionale con il duo “Milo&Olivia” e le collaborazioni come coreografo a svariate trasmissioni televisive tra cui “Italia’s Got Talent”.

All’apice della carriera, Milo Scotton decide di fondare la “Compagnia ArteMakìa”, immediatamente riconosciuta e sostenuta dal Ministero dei Beni e Attività Culturali come compagnia di circo contemporaneo e di innovazione: un progetto di ampio respiro che intende valorizzare le arti contemporanee come impulso alla vita, gettando uno sguardo positivo al futuro. Tutto ciò utilizzando la sinestesia del Circo Teatro o Teatro Acrobatico, in cui la performance fisica degli artisti si unisce al movimento, alla musica e ad una teatralità diffusa, aprendo al pubblico una dimensione narrativa inconsueta nella pratica circense tradizionale.

Negli spettacoli di repertorio così come nelle nuove produzioni, lo spettatore trova il giusto equilibrio tra un’elegante poetica ed una ricerca tecnica innovativa, viene condotto con leggerezza tra le cuspidi del dramma, sferzando con drammaticità la giocosità del gesto.

In scena gli attrezzi vivono e raccontano storie ed emozioni e gli artisti non sono meri esecutori ma interpreti di un vissuto capace di arrivare ad un pubblico di tutte le età. Le produzioni sono frutto di collaborazioni che di volta in volta si rinnovano, portando in scena tematiche sempre nuove con un cast di giovani artisti attinti dai vivai delle più importanti compagnie o scuole del panorama nazionale ed internazionale.

Lo spettacolo. Ma Alice dov’è finita? Una passeggiata insolita, dove il pubblico incontrerà i personaggi iconici del romanzo, tra acrobazie, giocolerie, equilibrismi e sorprese mozzafiato, alla ricerca di Alice perduta nel vortice delle meraviglie.

Sabato 1 agosto

Pollina – Piazza Duomo – 17:30 – Coolsound Street Band

Street band madonita dal sound travolgente. Energia, ritmo e divertimento assicurati!

Pollina – Piazza San Giuliano – 18:15 – Mundo Costrini (ARG/FR) in Humanus comicus

La compagnia. Fondata dall’artista argentino Sebastián Guz, Mundo Costrini è una delle più apprezzate compagnie internazionali di clown contemporaneo, visual comedy e teatro di strada. Nata dall’esperienza del celebre personaggio “Niño Costrini”, la compagnia sviluppa da oltre vent’anni un linguaggio universale basato sul gesto, sulla comicità visuale, sul circo contemporaneo e sul coinvolgimento diretto del pubblico.

Le produzioni di Mundo Costrini sono state ospitate nei principali festival internazionali di teatro di strada, clown e circo contemporaneo in Europa, America Latina e Asia, raggiungendo oltre cinquanta paesi. Il lavoro artistico della compagnia si distingue per la capacità di coinvolgere spettatori di tutte le età attraverso un umorismo raffinato, poetico e immediatamente accessibile.

Lo spettacolo. Uno spettacolo divertente, provocatorio e sorprendentemente profondo.

Attraverso una successione di sketch, numeri di magia, situazioni assurde e irresistibili momenti di comicità fisica, Sebastián Guz accompagna il pubblico in un viaggio attraverso l’evoluzione dell’uomo e delle sue contraddizioni. Humanus Comicus è al tempo stesso una parodia del mondo contemporaneo e una celebrazione della capacità umana di ridere di sé stessa.

Lo spettacolo alterna comicità, poesia e partecipazione del pubblico in un cabaret burlesco dove ogni spettatore diventa complice dell’azione scenica. Dietro le risate emerge una riflessione leggera ma efficace sui comportamenti, le ossessioni e le fragilità della società contemporanea.

Un lavoro capace di unire divertimento, emozione e immaginazione, confermando il talento internazionale di Mundo Costrini nel trasformare la comicità in uno strumento di incontro e condivisione.

Pollina – Piazza San Giuliano – 19:15 – Heromacro (JPN) in Heromacro Show

La compagnia e lo spettacolo. HEROMACRO è un sorprendente duo giapponese composto da HERO e MAKO, coppia artistica che fonde la forza del Ninja e l’eleganza della Geisha in uno spettacolo di grande impatto visivo e straordinaria qualità tecnica. Attraverso un linguaggio universale fatto di movimento, ritmo, equilibrio e ironia, HEROMACRO porta in scena un Giappone contemporaneo dove tradizione e cultura pop si incontrano. Lo spettacolo alterna acrobatica di coppia, verticali, equilibri estremi e momenti di comicità fisica, coinvolgendo il pubblico in una dinamica continua di stupore e divertimento.

Originari di Hiroshima e Kyoto, i due artisti hanno sviluppato il proprio lavoro nei festival internazionali e nelle piazze di tutta Europa, affinando uno spettacolo perfettamente adattabile agli spazi urbani e ai contesti festivalieri. Tra precisione tecnica e leggerezza teatrale, HEROMACRO SHOW riesce a conquistare pubblici di ogni età e provenienza culturale, trasformando la performance acrobatica in un’esperienza partecipata e coinvolgente.

Pollina – Teatro Pietra Rosa – 21:30 – Artemakìa (ITA) in Amanti di paglia

Lo spettacolo. Un contadino vive lo spazio esterno come una lotta, lui contro i corvi che minacciano il suo seminato. Anni fa creò uno spaventapasseri che nel tempo crebbe e manifestò una sua identità, fino ad assumere identità viva e vivace e finì per allietare la solitudine dei campi, durante il lavoro del contadino. Con gli addobbi crescenti del tempo, il contadino plasmò la sua creatura, fino a farla diventare “La Regina degli Spaventapasseri” perché alta e maestosa, incombente e al tempo stesso volubile. Un bel giorno ella, o meglio Sua Maestà si stufò di aspettare nei campi lo trascorrere di intemperie e del tempo, decise dunque di abdicare!

Il contadino si trovò così a dover sostituire la sua unica vera certezza, la sua unica amica e compagna di tante giornate assolate. In un giorno di vendemmia decise dunque di provare a cercare tra gli astanti presenti un degno sostituto per La Regina degli Spaventapasseri pur sapendo che il tentativo sarebbe stato per metà comico e per metà folle.

Uno spettacolo comico poetico di circo contemporaneo e teatro fisico ispirata a un immaginario materico e poetico fatto di terra, paglia, vento e luce. Un paesaggio scenico fragile e potente in cui il corpo diventa materia viva e il movimento racconta l’eccentrica vicenda narrativa.

Domenica 2 agosto

Pollina – Piazza San Giuliano – 17:30 – Artemakìa (ITA) in Jumpin’ Jacks

Lo spettacolo

Tre giovani artisti, un palo cinese, una roue cyr e una sola regola: non smettere mai di giocare.

Con i Jumpin’ Jacks Tryo il pubblico viene trascinato in un’esilarante sfida acrobatica ispirata al gioco dell’acchiapparello, dove inseguimenti, scherzi e competizione si trasformano in spettacolari evoluzioni circensi.

Tra salite vertiginose al palo cinese, acrobazie mozzafiato, evoluzioni con la roue cyr e irresistibili gag in slow motion, i tre protagonisti danno vita a un gioco senza tempo fatto di energia, complicità e continua sorpresa, dove anche il pubblico diventa protagonista.

La freschezza della loro giovane età, l’entusiasmo contagioso e la gioia autentica del giocare insieme coinvolgono infatti il pubblico, chiamato a partecipare attivamente e a sostenere i propri beniamini partecipando alle sfide dello spettacolo.

Uno spettacolo dinamico, divertente e poetico, capace di far riaffiorare in grandi e piccoli il piacere semplice e universale del gioco.

Pollina – Piazza San Pietro – 18:15 – Rasid Nikolic (BIH) in The gipsy marionettist

L’artista

Rašid Nikolić è nato nel 1989 in Bosnia da una famiglia mista di etnia rom.

L’imminente guerra nell’ex Jugoslavia costringe lui e la sua famiglia a fuggire in Germania come rifugiati politici. Si ritrovano poi in un campo nomadi in Italia, a Torino.

Questa esperienza e il suo background culturale ed etnico influenzano profondamente la sua carriera e la sua produzione artistica. Dopo aver imparato a intagliare il legno dal nonno, si è perfezionato nella costruzione di marionette in Ucraina, Francia e Spagna. Dal 2012 è in tournée con il suo spettacolo “The Gipsy Marionettist”, che è anche il suo pseudonimo artistico, che lo aiuta a soddisfare l’immagine bohémien e romantica spesso associata al suo popolo, dandogli l’opportunità di relazionarsi con il pubblico e di condividere ciò che la cultura Rom è veramente, senza stereotipi o generalizzazioni.

Nel 2018 crea “Freak Show”, per un pubblico adulto, che incontra temi strampalati senza pudore.

Dal 2020 è docente di Teatro delle marionette presso l’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino.

Dal 2021 è in grado di mostrare il suo lavoro politico come attivista grazie al suo spettacolo di Stand-up Comedy “Rom VS Tutti”, che con ferocia e ironia distrugge tutti gli stereotipi sulla cultura Rom.

Crede fortemente nel potere mistico delle marionette come mezzo di evasione da questo regno, nella loro capacità di toccare le paure più profonde e le possibilità più alte dell’animo umano.

Lo spettacolo

Si tendono i fili e si aprono i sorrisi. Ogni marionetta è ispirata ad un componente della propria famiglia. Ogni marionetta è un’atmosfera, una fotografia diversa. Si risolvono e districano i rapporti familiari filo per filo durante un racconto simbolico e divertente, un viaggio rocambolesco dalla Jugoslavia in guerra all’Italia. Uno Scheletrino scalpitante e focoso, una Tigre famelica e dolcissima, una misteriosa Ballerina dal gusto orientale e molto altro ancora.

È stato mio nonno a trasmettermi la passione per il legno, insegnandomi a intagliare a coltello: un’arte che ha modellato la mia adolescenza e che è naturalmente sfociata nel mio teatro.

“The Gipsy Marionettist”, il mio primo spettacolo grazie al quale ho potuto girare i palchi internazionali, è nato dall’idea di portare in viaggio con me la mia famiglia.

I suoi protagonisti sono marionette a filo, anime scolpite nel legno, ritratti di corteccia: mio padre, uno scheletro dal sorriso impresso sul volto; mia madre, tigre feroce e custode; mia sorella, sinuosa ballerina di danza del ventre.

Nel cerchio, in quella forma particolare di teatro che è il Busking, presento la mia famiglia, cercando di tessere con il pubblico, attraverso l’improvvisazione ed il gioco, un filo che ci unisca, creando per gli spettatori una memoria familiare da custodire.

Nella mia cultura, quella Romanì, che fortemente influenza il mio lavoro, esiste un termine specifico per chi attraverso il teatro, in particolar modo quello di figura, condivide storie e immagini: Paramiśar.

Pollina – Piazza San Giuliano – 19:15 – Mundo Costrini (ARG/FR) in Crazy Mozart

Lo spettacolo

Un originalissimo concerto di musica classica in cui nulla è ciò che sembra.

Sul palco compaiono due Mozart eccentrici e irresistibilmente folli che cercano di eseguire il loro concerto tra incidenti, imprevisti, virtuosismi improbabili e continue interazioni con il pubblico. Una vera e propria sinfonia di gag, situazioni assurde e comicità visuale che trasforma la musica in un’esperienza teatrale coinvolgente e sorprendente.

Ispirati al cinema muto e alla grande tradizione della clownerie musicale, i due protagonisti costruiscono uno spettacolo raffinato e travolgente, dove il ritmo delle note si intreccia con quello delle risate. Il pubblico diventa parte integrante dell’azione scenica, contribuendo a creare un caos musicale tanto emozionante quanto esilarante.

Pollina – Teatro Pietra Rosa – 21:30 – Gran gala degli artisti

Tutti gli artisti partecipanti alla XVII edizione del Valdemone Festival si esibiranno sul palco con performance di 10/15’.