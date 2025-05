Ponte del 2 giugno, 20 milioni di persone in viaggio

Il giro d'affari sarà da 8 miliardi

ROMA – Saranno più di 20 milioni tra turisti e gitanti i vacanzieri in viaggio nel ponte del 2 giugno. Con un movimento economico valutato in oltre 8 miliardi. Complice il bel tempo previsto in tutta Italia, con temperature massime intorno o superiori ai 30 gradi, all’incirca la metà dei vacanzieri privilegerà le località marine, i laghi, i fiumi. A stimarlo una indagine di Cna Turismo e Commercio pubblicato dall’Ansa.

L’avanguardia di questo “esercito” comincerà a muoversi già oggi pomeriggio, ma le partenze più massicce sono previste da sabato 31 maggio per proseguire fino a lunedì 2 giugno, giorni classificati da “bollino rosso” su autostrade e strade di grande comunicazione.

Se quasi il 50% dei vacanzieri sembra destinato a preferire il mare (e in misura sensibilmente minore laghi e fiumi), oltre un quarto sceglierà città e borghi d’arte, più del 20% la montagna, le colline e in genere il “verde”, intorno al 4% le località termali e affini. Una mano al preponderante movimento turistico interno sarà assicurata dai turisti stranieri, calcolati in non meno di tre milioni. I turisti veri e propri, che pernottano cioè in una struttura alberghiera o extra-alberghiera non di proprietà, saranno in numero superiore agli 8 milioni.

