Ponte Corleone, continuano le operazioni di varo del secondo concio

Nella zona persiste del traffico a causa dei restringimenti della carreggiata

PALERMO – Sono in corso le operazioni di varo del secondo concio del Ponte Corleone, in direzione Catania. Questa mattina gli operai hanno chiuso per soli sei minuti, dalle 10 alle 10:06, la corsia per portare avanti le procedure in totale sicurezza.

Dopo questa operazione si sta proseguendo con le operazioni in zone sottostanti il ponte ma anche nel cantiere a ridosso del carcere Pagliarelli.

Nella zona persiste, però, del traffico a causa del cantiere che causa dei fisiologici restringimenti della corsia in direzione Catania.

Le attività di varo, articolate su cinque giornate, sono iniziate ieri, giovedì 9 luglio, e termineranno il 14 luglio. Le operazioni sono iniziate con il posizionamento del macro-concio “Stampella”, attraverso le delicate operazioni di sollevamento, rotazione e posa in opera dell’elemento strutturale. A seguire è prevista la rotazione di 180 gradi della gru per predisporre le successive fasi dell’intervento.