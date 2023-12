Ponte sullo Stretto, Giorgetti: “Il contributo regionale non è scandaloso”

Le parole del ministro

ROMA- Per quanto riguarda il ponte sullo Stretto di Messina, “era nel disegno originario” della manovra “è stata modificata la spalmatura”. Non trovo per niente scandaloso che il fondo di sviluppo e coesione delle regioni direttamente interessate dia un contributo”. Lo afferma il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, in commissione Bilancio alla Camera.