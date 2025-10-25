Ponte sullo Stretto, “sono già 3.850 le candidature” per un lavoro

In poco più di 24 ore dall'annuncio dell'avvio delle selezioni

PALERMO – L’annuncio dell’avvio delle selezioni ha scatenato la corsa al posto di lavoro. “Sono già 3.850 le candidature” arrivate in poco più di 24 ore dall’annuncio da parte di Webuild dell’avvio della selezione per le prime assunzioni legate alla realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina.

A quanto si è apprende, il sito ufficiale del gruppo ha registrato “oltre 50.000 accessi da ieri”, dato che “testimonia l’enorme interesse” per il progetto, considerato tra i più strategici per il rilancio infrastrutturale del Paese.

La nota stampa diffusa il 24 ottobre ha confermato che è in corso la raccolta di candidature per posizioni per staff e operai destinati ad Eurolink, il consorzio guidato da Webuild incaricato della realizzazione dell’opera, spiegano le fonti.

In attesa della decisione finale della Corte dei Conti, si “accelera” quindi sul fronte delle risorse umane, puntando a formazione e assunzioni per costruire una squadra di professionisti e giovani talenti pronti a contribuire a un’opera “che cambierà il volto del Mezzogiorno e del Paese intero”, sottolineano.

Sudano: “In migliaia chiedono di lavorare”

“Mentre certe solite sigle sindacali chiamano agli scioperi, migliaia di giovani italiani chiedono solo una cosa: poter lavorare. Il Ponte sullo Stretto è la sfida di una generazione che non vuole più confini: quasi 4.000 candidature sono più che un segnale, sono la prova che i giovani vogliono ripartire dal lavoro, dalle competenze e dal coraggio di fare. La più chiara risposta a certa politica avvezza ai no, la sta dando chi invece sceglie di dire sì a futuro e opportunità”. Lo dichiara la deputata siciliana della Lega Valeria Sudano.