Ponte sullo Stretto, la Corte dei conti non dà l’ok e chiama in causa il collegio

Ciucci: "Siamo fiduciosi nell'esito positivo dell'esame"

Il dossier sul Ponte sullo Stretto di Messina passa nelle mani della Sezione centrale di controllo legittimità della Corte dei Conti, che è l’organo collegiale che svolge il controllo preventivo. Per il 29 ottobre alle 10, secondo quanto si apprende, è stata infatti calendarizzata l’adunanza della Sezione della Corte dei Conti sulla delibera del Cipess che approva il progetto definitivo del Ponte. La riunione di questo organo collegiale è di fatto l’esito delle procedure degli esami effettuati dall’Ufficio di controllo della stessa Sezione che ha ritenuto di deferire la questione all’organo collegiali.

“Siamo fiduciosi sull’esito positivo dell’esame della Corte nella convinzione di aver operato nel pieno rispetto delle norme generali e speciali italiane ed europee relative alla realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina”. Lo afferma in una nota l’amministratore delegato della Stretto di Messina, Pietro Ciucci. “Nei tempi previsti e in anticipo rispetto alla convocazione della seduta delle Sezione Centrale della Corte dei conti del prossimo 29 ottobre, verranno forniti – da parte delle istituzioni competenti – tutti i nuovi approfondimenti richiesti, con la piena collaborazione da parte della Stretto di Messina”.

In relazione all’esame e alla conseguente registrazione da parte della Corte dei conti della delibera Cipess del 6 agosto di approvazione del progetto definitivo del ponte sullo Stretto di Messina – chiarisce la nota -, è stata comunicata dalla Corte stessa alle competenti istituzioni (Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio, Ministero delle infrastrutture e Ministero dell’economia) la decisione di sottoporre la valutazione della delibera alla competenza della sede collegiale della Corte (Sezione Centrale), fissando la data della seduta per il prossimo 29 ottobre. Tale decisione, che non comporta un allungamento dei tempi previsti per il completamento della procedura di registrazione della delibera Cipess – si puntualizza – che resta fissata al 7 novembre, deriva dall’opportunità di svolgere ulteriori verifiche, rispetto ai chiarimenti già forniti.