Ponti 2025, 32 giorni di vacanza con soli 7 di ferie: le date da segnare

Sono diverse le festività da segnare

ROMA – Si avvicina la fine del 2024 e già in tanti stanno programmando le ferie o qualche viaggio in vista del 2025, magari approfittando di qualche ponte che permetterebbe di allungare le vacanze prendendo meno ferie possibili. I ponti del 2025 sono così strategici che con soli 6 giorni di ferie, si potrebbero avere ben 32 giorni di vacanza.

Il calendario 2025

Si inizia, naturalmente, dall’uno gennaio che arriverà di mercoledì e l’epifania, il 6 gennaio, di lunedì. Questo vuol dire che con soli due giorni di ferie avrete quasi un’intera settimana di vacanza in più: non male per iniziare l’anno.

Pasqua e pasquetta 2025 sono rispettivamente il 20 e il 21 aprile, il 25 aprile, invece è la Festa della liberazione, che cade di venerdì. Prendendo tre giorni di ferie dal lavoro (22, 23 e 24 aprile), le vacanze pasquali dureranno un’intera settimana.

Il 1° maggio, Festa dei lavoratori, è un giovedì, questo permetterà di avere un weekend abbastanza lungo.

Un altro weekend molto lungo potrebbe essere quello della Festa della Repubblica, perché il 2 giugno sarà lunedì, facendoci conquistare un altro fine settimana di relax.

E ancora ferragosto, che arriverà di venerdì permettendo magari di sfruttare dal venerdì alla domenica.

Meno fortuna ci sarà per la festa di Ognissanti dell’uno novembre che arriverà di sabato e quindi non comporterà nessuna interruzione lavorativa.

La festa dell’Immacolata, l’8 dicembre sarà un lunedì: il weekend lungo per una gita fuori porta è assicurato.

Natale e Santo Stefano saranno giovedì e venerdì, assicurando quindi una lunga vacanza che potrà essere ulteriormente prolungata con due giorni di ferie fino al 31 gennaio che cadrà di mercoledì.