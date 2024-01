Porta la moglie morta in ospedale, fermato con l'accusa di femminicidio

Il sopralluogo dei carabinieri

ROMA- Fermato con l’accusa di femminicidio l’uomo che la scorsa notte ha trasportato, ormai morta, la moglie all’ospedale di Civita Castellana, in provincia di Viterbo. Secondo quanto precisa la Procura di Tivoli non risultano denunce pregresse per violenza domestica nei confronti dell’uomo, 73 anni, da parte della vittima, 71 anni.

L’uomo aveva portato la donna dicendo che era caduta dalle scale di casa nel comune di Sant’Oreste, in provincia di Roma. Ma i medici hanno riscontrato che le ferite non erano compatibili con questa versione per cui hanno chiamato i carabinieri. Durante un primo sopralluogo in casa, i carabinieri avrebbero trovato oggetti con tracce ematiche.