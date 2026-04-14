Il motociclista è deceduto dopo il suo arrivo all'ospedale di Modica

MODICA – Incidente mortale a Pozzallo, nel Ragusano, dove nello scontro tra una moto e un tir è deceduto un uomo di 78 anni, originario di Mazara del Vallo. Il centauro alla guida di una moto di grossa cilindrata si è scontrato con il mezzo pesante condotto da un ragusano.

Il motociclista è morto dopo l’arrivo in ospedale a Modica. Fatali le ferite riportate per l’impatto con il tir e la conseguente caduta. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che lo hanno portato all’ospedale Baglieri Maggiore di Modica in codice rosso. Ma dopo il suo arrivo al pronto soccorso ieri pomeriggio è deceduto.

L’incidente è avvenuto nell’area a ridosso del porto di Pozzallo, nel Ragusano. I rilievi per definire la dinamica dell’incidente sono stati effettuati dalla polizia municipale di Pozzallo.

LEGGI QUI TUTTE LE NOTIZIE DI RAGUSA