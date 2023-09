Pozzallo, rientrano in patria due maltesi coinvolti nell’incidente di via Impastato

Le operazioni di rientro sono coordinate dal ministero degli Esteri dell'Isola

PALERMO – A seguito dell’incidente stradale frontale di giovedì scorso in Via Peppino Impastato a Pozzallo, in Sicilia, il Ministero degli Affari Esteri di Malta ha confermato che la prima coppia maltese è arrivata a Malta in catamarano venerdì sera e si trova attualmente in convalescenza all’ospedale Mater Dei.

Il Ministero ha aggiunto che un altro cittadino maltese è stato aiutato da suo figlio ed è arrivato a Malta in catamarano nelle ultime ore, ma sua moglie ha bisogno dei servizi di un’aeroambulanza per tornare a Malta a causa delle ferite riportate nell’incidente. Nel caso della terza coppia, l’uomo è stato dimesso dall’ospedale e si trova ancora in Sicilia in attesa della moglie, che necessita anche lei un’aeroambulanza di per tornare a Malta per le cure.

Nel caso delle due donne che necessitano di un’aeroambulanza, sono in corso trattative tra le coppie coinvolte, l’amministrazione dell’ospedale Mater Dei a Malta e le compagnie di assicurazione, affinché le donne vengano trasportate a Malta per le cure. Una di loro soffre di una frattura al gomito e l’altra ha bisogno di un intervento chirurgico all’anca.