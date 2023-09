Incidente nel Ragusano, scontro tra auto: sono 9 i feriti

Una donna è stata trasportata al Cannizzaro

CATANIA – Sono ancora gravi le condizioni di una 67enne di Ispica, trasferita ieri in elisoccorso pomeriggio al Cannizzaro di Catania. La donna è uno dei 9 feriti nello scontro frontale alle porte di Pozzallo tra un minivan Mercedes a bordo del quale viaggiava un gruppo di turisti maltesi e una T-Roc Volkswagen.

I passeggeri coinvolti

La 67enne trasferita a Catania è una dei tre occupanti del suv; ha subito un grave trauma addominale e toracico ed è ricoverata nel reparto di Rianimazione al Cannizzaro, in Terapia intensiva. La prognosi resta prognosi riservata. Nella stessa autovettura viaggiava un uomo trasferito in codice rosso all’Ospedale Nino Baglieri di Modica; per lui, invece, è stata già sciolta la prognosi. È ricoverato al reparto di Chirurgia, con politrauma e prognosi di trenta giorni. Anche la terza occupante dell’autovettura è rimasta ferita; è stata portata al Giovanni Paolo II di Ragusa ed è ricoverata in Ortopedia con una frattura composta bacino. Verrà operata domani.

I turisti maltesi

Sei sono invece i turisti maltesi che hanno avuto necessità di cure. Tre sono al Giovanni Paolo II di Ragusa – due in Ortopedia e uno al Pronto soccorso – e due sono all’Ospedale di Modica, tra questi una donna con una frattura al femore. Le loro condizioni non destano preoccupazioni. Un altro signore maltese, è stato già dimesso: aveva un trauma toracico. L’incidente è avvenuto nella cosiddetta circonvallazione alle porte di Pozzallo, in via Peppino Impastato.

I due mezzi si sono scontrati frontalmente nel pomeriggio di ieri. Distrutte le parti anteriori dei due mezzi. I rilievi, per accertare la dinamica di quanto avvenuto, sono stati effettuati dalla polizia locale di Pozzallo; è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per estrarre dalle lamiere alcuni degli occupanti dei due mezzi. Sul posto oltre ad una imponente macchina dei soccorsi, 118 ed elisoccorso, anche i carabinieri che hanno messo in sicurezza il tratto stradale, regolando la viabilità.