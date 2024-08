Pozzallo, violenza sessuale nei confronti della cugina: arrestato

Avrebbe cercato di farla salire in auto, le urla della giovane hanno evitato il peggio

POZZALLO (RAGUSA) – Violenza sessuale nel comune di Pozzallo, in provincia di Ragusa. La vittima è una ragazza di Pozzallo, che ha subito la violenza dal cugino di 28 anni.

La ragazza si trovava nei pressi dell’area portuale di Pozzallo quando il cugino l’ha aggredita fisicamente per avere un rapporto sessuale con lei e cercato di far salire in auto.

La reazione della giovane, che ha urlato attirando l’attenzione di una coppia di passanti che è intervenuta, consentendo alla ragazza di mettersi al riparo dall’aggressore.

La ragazza è stata accompagnata presso la caserma di Pozzallo, da lì è stata portata presso il presidio sanitario locale, successivamente presso l’ospedale di Modica, dove ha ricevuto una prognosi di 10 giorni, viste le ferite riportate, le escoriazioni e i graffi, conseguenze della colluttazione con l’uomo.

Raccolti tutti gli elementi necessari per l’indagine, è stato emesso un mandato di arresto ai domiciliari per il 28enne.