Premiato Salvatore Pulvirenti, presidente di Mani Amiche Onlus

Nell’alveo delle attività istituzionali, la presidente di Taomoda, Agata Patrizia Saccone, ha conferito una Menzione Speciale a Salvatore Pulvirenti, presidente di Mani Amiche Onlus, per l’impegno umanitario a livello internazionale svolto dall’associazione.

Mani Amiche Onlus, infatti, ha al suo attivo una lunga attività in favore del volontariato sociale, della beneficenza, della solidarietà e della cultura. Fondata oltre 25 anni fa da Pulvirenti, il quale si è ispirato alla massima di Albert Pike: ”Quello che facciamo per noi muore con noi, quello che facciamo per gli altri e per l’umanità, rimane ed è immortale”.