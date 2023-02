Premio Kampis, Dream Painter dall’efficace volo finale

Gabriele Cannarella sollecita il portacolori di Cosimo Currenti che vola sul finale di un successo conquistato neanche con troppa fatica

SIRACUSA – Il positivo Dream Painter si adatta bene e vola sui 1800 metri di pista sabbia del Premio Kampis, Condizionata che ha impreziosito il convegno di galoppo di sabato 25 febbraio, all’ippodromo del Mediterraneo di Siracusa. Gabriele Cannarella sollecita il portacolori di Cosimo Currenti, che vola sul finale di un successo conquistato neanche con troppa fatica. Dietro restano Neileta, autore di ottima performance, e Thunor che conferma buoni mezzi.

In apertura facile Koskov s’impone sul ridotto campo partenti di una vendere sui 2300 metri di pista grande. Poi doppietta per il team Capon-Caruso-Manuele: prima con un Filmet capace di vincere nonostante l’oneroso peso assegnato in perizia, e poi con Easy dei Grif che, tra i tre anni, si impone a Whispering Voice.

È l’allievo di Vincenzo Messina, Infinitamente, a sigillare il Premio Rea Silvia alla sua prima uscita a Siracusa. Batte il regolare e affidabile O’ Galantuom e la battistrada Stolen Dance.

La TQQ, abbinata al Premio Nardone, trova Exotique e Germano Marcelli pronti a sfuggire da un gruppetto ben compatto e a difendersi dall’attacco pericoloso di Come On Captain. Le altre posizioni del podio spettano a Fortunale, che riesce a sfruttare il pesino, a Prestbury Park e a Letojanni.