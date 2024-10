Presentata “Palermo in Rosa”, per sensibilizzare sulla violenza sulle donne

Il percorso sarà di 3 chilometri

PALERMO – È stata presentata ieri mattina a Villa Niscemi la sesta edizione di “Palermo in Rosa” la passeggiata ludico-motoria non competitiva, nata su iniziativa della Now Team Asd, che ha l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini sul tema della violenza sulle donne, dei femminicidi, della disparita di genere e della salute delle donne.

Il 24 novembre, che anticipa di un giorno la giornata mondiale contro la violenza sulle donne, un’onda rosa attraverserà il cuore del centro storico della città, per trasmettere attraverso lo sport, la musica e il sorriso, un messaggio importantissimo, quello del rispetto nei confronti delle donne, in ogni luogo e a ogni livello.

Il Percorso

Il raduno dei partecipanti inizierà alle ore 9 a piazza Politeama dove, dopo l’accoglienza con intrattenimenti musicali e arti circensi, alle 10.30 è prevista la partenza. L’evento ludico-sportivo attraverserà via Ruggero Settimo, il Teatro Massimo, via Cavour, via Roma, via Calvi, via Borrelli, piazza Croci, via Libertà per fare ritorno in piazza Politeama.

L’intero percorso, di circa 3 chilometri sarà chiuso al traffico veicolare per garantire la sicurezza dei partecipanti che potranno percorrere la distanza anche a “passo libero”. Durante la manifestazione sarà garantita l’assistenza medico-sanitaria e, subito dopo l’arrivo, ogni partecipante potrà ritirare il pacco ristoro.

Come iscriversi

Come sempre la partecipazione a “Palermo in Rosa” è libera. Basterà quindi recarsi in orario alla partenza per prendere parte all’evento. Per coloro che vogliono offrire un sostegno in più all’iniziativac’è la possibilità di acquistare il pettorale simbolico e la t-shirt dell’evento tramite il sito www.palermoinrosa.it o presso il punto vendita di Tecnica Sport in via Aquileia a Palermo.

“Il nostro intento – afferma Daniele Di Gregoli, organizzatore della manifestazione – è quello di essere virali e penetranti per attivare le coscienze di tutti, nessuno escluso. Abbiamo voluto trattare un argomento così delicato in maniera leggera non certo per banalizzare l’argomento, ma per renderlo patrimonio alla portata di tutti”.

“Rivolgo i miei più sinceri ringraziamenti alla Regione Siciliana e alla Città di Palermo, alle nostre testimonial Roberta Procida e Sara Priolo, ai nostri partner Unicredit, Gruppo Riolo, Tecnica Sport, Giaconia Supermercati, Ordini professionali Avvocati, Commercialisti, Ingegneri, Veterinari. Un ringraziamento particolare, infine, lo voglio rivolgere all’associazione “Marisa Leo”, per aver sposato la nostra iniziativa”, ha concluso.