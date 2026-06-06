Presidente City Group “Palermo merita la A, faremo di tutto per conquistarla”

MANCHESTER (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – “Dobbiamo arrivare in Serie A e faremo tutto il possibile per sostenere il Palermo e portarlo dove merita di stare: ovvero tra le squadre di Serie A, perchè questa è la dimensione del Palermo”. Sono le parole del presidente del City Football Group, Khaldoon Al Mubarak, nell’intervista di fine stagione pubblicata dai canali ufficiali del Manchester City. Dichiarazioni importanti da parte del numero 1 del CFG, al termine di una stagione che i rosanero hanno chiuso in semifinale ai play-off promozione. Il Palermo sta già lavorando per il prossimo anno con l’obiettivo di tornare in A e la presa di posizione di Al Mubarak è molto importante per tutto l’ambiente, oltre che per mister Inzaghi e i giocatori.

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