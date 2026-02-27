Presidente Tar Sicilia: “Il 2026 potrebbe essere l’anno di una riforma attesa”

Veneziano ha parlato durante l'inaugurazione dell'anno giudiziario

PALERMO – “Per la giustizia amministrativa il 2026 potrebbe essere l’anno di una riforma ordinamentale da lungo tempo attesa. Il presidente del Consiglio di Stato, nella sua relazione sull’attività della giustizia amministrativa, lo scorso 10 febbraio, ha auspicato che si possa pervenire ad una proposta equilibrata e condivisa, tesa ad armonizzare le complesse funzioni del giudice amministrativo. Mi sembra oggi che tale autorevole auspicio possa essere considerato più vicino alla sua realizzazione in virtù del clima di riforme che in questi anni ha riguardato sia la giurisdizione ordinaria sia quella contabile”. Lo ha detto il presidente del Tar Sicilia Salvatore Veneziano nel corso dell’inaugurazione dell’anno giudiziario.

“Escluso in questa sede istituzionale qualsiasi commento personale sul merito delle riforme, per ovvio rispetto del processo di formazione del libero convincimento e della volontà popolare in corso, nei confronti dei poteri e degli organi costituzionali agenti e coinvolti – ha aggiunto Veneziano – non posso però fare a meno di pormi l’interrogativo se detti interventi riformatori abbiano sull’ordinamento della giustizia amministrativa effetti diretti, e la risposta mi sembra del tutto negativa, non risultando modificate le norme costituzionali che riguardano le magistrature speciali.”

Più difficile capire, secondo il presidente “se possano avere effetti indiretti eventualmente anche su quel confronto riformatore in corso. La risposta discende da svariate variabili, tra le quali anche l’incognita dell’esito referendario”.