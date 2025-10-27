Previsioni, dove il cielo sarà nuvoloso e il tempo instabile

Da Nord a Sud

ROMA – iLMeteo.it comunica le previsioni del tempo sull’Italia per i prossimi giorni.

Martedì 28 ottobre

Nord: La giornata sarà contraddistinta da condizioni di bel tempo con cielo prevalentemente sereno. Spruzzate di neve sui confini alpini. Centro: Giornata che trascorrera’ con il bel tempo prevalente, il sole splendera’ in un cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni. Sud: Giornata che vedrà qualche precipitazione sulle coste tirreniche di Calabria e Sicilia, altrove avremo un cielo poco nuvoloso.

Mercoledì 29 ottobre

Nord: Generale aumento della nuvolosità su tutte le regioni. Nel corso del giorno arriveranno le precipitazioni sui settori occidentali. Centro: La giornata trascorrerà con un progressivo aumento della nuvolosità. Entro sera arriveranno delle piogge sulle coste tirreniche. Sud: La giornata sarà asciutta, si nota’ soltanto un generale aumento della nuvolosità a partire da Campania, Sicilia e Calabria.

Giovedì 30 ottobre

Nord: Generali condizioni di tempo localmente instabile. Il cielo sara’ coperto e ci saranno piogge sparse, mediamente di modesta intensita’. Centro: Condizioni di maltempo a tratti intensi su Toscana e Umbria. Piogge sparse sul Lazio, rare e con ampie schiarite sulle Adriatiche. Sud: Giornata che vedrà’ un generale aumento della nuvolosita’ con cielo a tratti coperto. Non sono previste precipitazioni degne di nota.