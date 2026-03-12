 Benzina e gasolio, i prezzi più bassi a Palermo: dove fare il pieno
Caro carburante, i prezzi di benzina e gasolio più bassi a Palermo

L'OSSERVATORIO
PALERMO – Il prezzo della benzina a Palermo oggi, giovedì 12 marzo, oscilla tra 1,729 euro e 2,028 euro al litro per quanto riguarda la modalità self. Per quanto riguarda il gasolio, sempre in modalità self-service, la forbice oscilla tra 1,889 euro e 2,129 euro al litro.

Prezzi benzina a Palermo, ecco i più bassi

Questi i tre prezzi della benzina (self) più vantaggiosi per quanto riguarda l’area metropolitana di Palermo nella giornata di giovedì 12 marzo:

  • 1,729 euro al litro – Area di servizio Eni di via Ugo La Malfa 93
  • 1,759 euro al litro – Area di servizio Eni di viale Michelangelo 2315
  • 1,769 euro al litro – Area di servizio Eni di via Giuseppe Sciuti 102

Prezzi gasolio a Palermo: i più vantaggiosi

Questi i tre prezzi del gasolio (self) più convenienti per quanto riguarda l’area metropolitana di Palermo nella giornata di giovedì 12 marzo:

  • 1,889 euro al litro – Area di servizio Eni di via Ugo La Malfa 93
  • 1,909 euro al litro – Area di servizio Eni di viale Michelangelo 2315
  • 1,919 euro al litro Area di servizio Eni di via Ernesto Basile 15/17
Code ad un distributore di benzina (foto d’archivio)

I dati vengono forniti dall’Osservatorio ministeriale sui prezzi che riceve le comunicazioni quotidiane dai distributori di benzina e gasolio a Palermo e non solo. Un servizio sempre più utile in questo periodo di rialzi dei prezzi del carburante dovuti soprattutto alla guerra in Medio Oriente. 

