Pride Palermo, Varchi: utero in affitto reato? Orgogliosa della mia legge

La nota della parlamentare di FdI

PALERMO – “L’unica cosa che emerge chiaramente dalle confusionarie rivendicazioni del comitato promotore del Pride Palermo è il loro collocarsi politicamente a sinistra, in opposizione alle politiche del governo nazionale. Purtroppo per loro, anche quando ha governato la sinistra, le proposte sono state affossate dalla loro stessa maggioranza, come accaduto al ddl Zan. Il centrodestra, invece, quando governa realizza ciò in cui crede”.

Lo ha detto il parlamentare di Fratelli d’Italia, Carolina Varchi, con riferimento alle politiche di contrasto alla legge Varchi, emerse in occasione del Palermo Pride 2026 che si svolgerà sabato 20 giugno.

“La legge che porta il mio nome non è, a differenza di quanto dicono mentendo, una legge “contro i bambini” ma una legge contro la schiavitu del terzo millennio, cioè l’utero in affitto. Una prassi abominevole che prevede che una donna in difficoltà economica accetti di stipulare un contratto per una gravidanza al termine della quale dovrà immediatamente consegnare ai contraenti il figlio che avrà partorito – ha proseguito Varchi -“.

“Per me è inconcepibile che i bambini siano considerati merce e i soldi possano acquistare il corpo delle donne. Sono quindi orgogliosa di questa legge che ha reso l’utero in affitto reato universale, così come lo sono del ddl Valditara che tutela la libertà educativa delle famiglie italiane contro le derive dell’ideologia gender nelle scuole frequentate dai nostri figli. Se ce l’hanno con me per questa legge, sappiano che lo considero una medaglia”, ha concluso il parlamentare di Fratelli d’Italia.