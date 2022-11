Prima vittoria in Serie A, risultato storico per il Ragusa Rugby

"Prestazione gigantesca di tutte le atlete iblee"

“Prestazione gigantesca di tutte le nostre atlete, nessuna esclusa. Tenaci, fisiche, sempre in partita. Nulla da dire, bravissime”. Questo il commento, lapidario ma ricco di significati, di coach Lorenzo Dimartino, che, insieme a Francesco Castigliola, è autore e guida di una prestazione monstre, quella odierna, del Ragusa Rugby Femminile, impegnato in trasferta contro le All Reds Rugby Roma.

Prima, storica, vittoria nella Serie A femminile, per le atlete iblee, che hanno saputo tenere testa ad una formazione, Roma, compatta e molto in forma, specie dal punto di vista tecnico. Ma Ragusa ha tenuto, come confermato da coach Dimartino, il sangue freddo necessario per resistere al ritorno delle padrone di casa e condurre in posto una grande prestazione, che conduce, come detto, alla prima vittoria.

Partono forte le iblee che in 10 minuti si trovano, grazie ad una doppia azione condotta magistralmente, sul risultato di 12 a 0. Poi, ottima gestione del match, per tutto il primo tempo, che non impedisce però, alle All Reds, di avvicinarsi proprio poco prima del riposo, portando il match sul 7 a 12.

Nel secondo tempo, bellissima azione corale che porta nuovamente all’allungo, con Maria Antonietta Laudicina in meta, e al successivo ulteriore incremento, con un calcio piazzato. Il ritorno delle padrone di casa è importante, ma le iblee hanno fatto bene i conti e portano a casa la vittoria.

“Quando il lavoro svolto durante gli allenamenti quotidiani è fatto con serietà, impegno e abnegazione – sottolinea coach Dimartino – i risultati si vedono. Il Rugby, ed è la grandezza di questo sport, non mente e i valori in campo rispecchiano la fatica e il sacrificio quotidiano. Verranno momenti difficili, ostacoli e criticità. Ma questo gruppo sa farsi valere in ogni situazione. Ed è ciò che conta, al di là del risultato”.

IL TABELLINO

All Reds Rugby Roma – Ragusa Rugby 12-20 (p.t. 7-12)

p.t: 6′ m. Laudicina M. A. (Meta 0-5), 8′ m. Laudicina M. A. (Meta) Orofino E. (Trasformazione, 0-12), 34′ m. – (Meta e Trasformazione 7-12).

s.t.: 42′ m. Laudicina M. A. (Meta, 7-17), 64′ m. Gurrieri L. (Piazzato, 7-20), 77′ m. – (Meta, 12-20).

All Reds Rugby Roma: Capputo R., Tonna L., D’Epiro P., Ferrer Facchi P., Vendemia G., Piccolo A., Giuffrè R., D’Andrea S., Timpu L. V., Scocchera E., Buttarazzi D., Baciotti A., Tarantino A., Di Renzo G., Di Pietro E.

A disp: Parente E., D’Amore G., Orsi G., Alonzi I., Corsaro M., Angelucci R., Veronesi E.

Coach: Salvi M.

Ragusa Rugby Union: Trombino C., Spoto S., Occhipinti M., Viglianisi M., Laudicina M. A., Gurrieri L., Scrivano G., Puma P., Calabria A., Alicata M. V., Cosentino E., La Mantia D., Vitale K., Genovese C., Biondolillo M.

A disp: Francolino A., Raffa C., Orofino E., Aprile G., Giannone S.

Coach: Dimartino L.

Arbitro: Uccheddu Federico