 Principio di incendio alla Rai di Palermo, intervento dei vigili del fuoco
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Principio di incendio alla sede Rai di Palermo, redazione evacuata

Incendio sede Rai Palermo
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Intervento dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza i locali
VIALE STRASBURGO
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1 min di lettura

PALERMO – Nella sede RAI di Palermo si è verificato un principio di incendio, le cui cause sono ancora in corso di accertamento. Lo comunica la Rai in una nota.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco, che stanno operando per la messa in sicurezza dei locali e per la completa verifica dell’area interessata. La redazione è stata precauzionalmente evacuata.

Secondo le prime informazioni, il Giornale Radio sarà con ogni probabilità trasmesso dalla sede distaccata di Catania, mentre si sta lavorando per garantire comunque la regolare messa in onda dell’edizione del Telegiornale delle ore 14. La situazione è in evoluzione e ulteriori aggiornamenti verranno forniti non appena disponibili.

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