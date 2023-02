Principio di incendio su rimorchio che stava sbarcando dalla Superba

I vigili del fuoco presenti nella zona sono subito intervenuti mettendo in sicurezza il mezzo e la zona circostante

PALERMO – Un principio di incendio ha interessato questa mattina un rimorchio sul molo Santa Lucia del porto di Palermo. Il mezzo era stato sbarcato dal traghetto Superba della Gnv, dove lo scorso 14 gennaio si è sviluppato un incendio nel garage. Forse per un processo di fermentazione del carico di arance, dal rimorchio si è sprigionato tanto fumo. I vigili del fuoco presenti nella zona sono subito intervenuti mettendo in sicurezza il mezzo e la zona circostante. In questi giorni inizieranno le indagini da parte dei tecnici dei vigili del fuoco delegati dalla procura per risalire alle cause che hanno innescato l’incendio a bordo della lave. La nave dovrebbe essere spostata dal molo Santa Lucia e portata alla diga foranea.