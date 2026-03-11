Caduto un cavo della rete area che ha provocato un contatto

MILANO – Un principio di incendio si è generato su un tram della linea 27 in via Marco Bruto alla periferia di Milano verso l’aeroporto di Linate. A causarlo è stata la caduta di un cavo della rete aerea che ha provocato un contatto e quindi una fiammata con fumo.

Paura per la frenata improvvisa e il fumo per la ventina di passeggeri che risultano illesi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento il principio di incendio. Nulla a che fare con il deragliamento del 26 febbraio. Sono in tutto 17 le linee di tram attive, 160 chilometri di rete e oltre cinquemila corse al giorno.