“Processare il ricordo”

In occasione dell'80º anniversario dell'eccidio di Marzabotto e Montesole

In occasione dell’80º anniversario dell’eccidio di Marzabotto e Montesole il Movimento per la Giustizia organizza un incontro, mercoledì 11 dicembre con inizio alle ore 17, alla Fondazione Villa Zito in via Libertà 52 a Palermo.

L’incontro è organizzato in collaborazione con il Centro studi sulla giustizia “Pietro Scaglione”, con la Società siciliana per la Storia patria, con l’Anpi Sicilia e il Comando militare Esercito Sicilia.

Saranno presenti Maria Concetta Di Natale, presidente della Fondazione Sicilia, Daniela Troja del Movimento per la Giustizia – Art. 3 ETS, Antonio Scaglione, presidente del Centro Studi sulla Giustizia “Pietro Scaglione”, Giovanni Puglisi, presidente Società Siciliana per la Storia Patria, il generale Francesco Principe, comandante Militare Esercito Sicilia.

Relatori: Marco De Paolis, procuratore generale militare presso la Corte Militare d’Appello di Roma, l’avvocato Armando Sorrentino dell’Anpi Sicilia.

Coordina Roberto Gueli, presidente Ordine dei giornalisti di Sicilia