Processo a Salvini, Bongiorno: “Da parte mia solidarietà ai magistrati”

Cosa ha detto il legale del ministro

PALERMO – “Bisogna condannare con fermezza qualsiasi tipo di invettiva, minaccia e aggressione. È ovvio che da parte mia c’è la solidarietà nei confronti dei magistrati che ricevono minacce”. Così l’avvocato Giulia Bongiorno, legale dell’imputato Matteo Salvini al processo Open Arms, rispondendo ai giornalisti fuori dall’aula bunker del carcere Pagliarelli.

Bongiorno: “Abbassiamo i toni”

“Nessun tipo di iniziativa, non so in che termini sarà, è diretta ad avvelenare il clima. Sono la prima – continua Bongiorno – a dire che non si devono alzare i toni, dobbiamo ancorarci agli atti processuali perché quelli ci danno ragione. Assolutamente abbassiamo i toni – conclude – limitiamoci ad esaminare gli atti”.