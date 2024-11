Processo all’amante di Messina Denaro: giudici in camera di consiglio

Per Laura Bonafede la procura ha chiesto la condanna a 15 anni

PALERMO – Il giudice si è ritirato in camera di consiglio. Nelle prossime ore ci sarà il verdetto per la maestra Laura Bonafede, probabilmente intorno alle 12. La Procura della Repubblica ha chiesto una condanna a 15 anni di carcere per mafia.

La considera non soltanto l’amante di Matteo Messina Denaro, ma un tassello fondamentale dello scacchiere che ha consentito al padrino di Castelvetrano di restare latitante per tre decenni, di continuare a gestire affari e potere, depositaria dei segreti del capomafia. Il giudice per l’udienza preliminare del tribunale di Palermo Paolo Magro ha acquisito sia la memoria scritta dei difensori, gli avvocati Raffaele Bonsignore e Antonio Gargano, sia le repliche del procuratore Maurizio De Lucia, dell’aggiunto Paolo Guido e dei sostituti Gianluca De Leo e Pierangelo Padova.

La donna, originaria di Campobello di Mazara, era sentimentalmente legata a Messina Denaro ma era anche figlia dello storico boss del paese, Leonardo Bonafede, morto nel 2020, nonché moglie di Salvatore Gentile, ergastolano condannato al fine pena mai per avere commesso omicidi su ordine di Messina Denaro.

Laura Bonafede è in carcere da un anno e mezzo: la contestazione per lei è di associazione mafiosa e si basa su una serie di pizzini e lettere scritti dal capomafia latitante, catturato il 16 gennaio dell’anno scorso e morto in carcere il 25 settembre successivo.