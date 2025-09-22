Processo a Ciro Grillo, il figlio del comico condannato insieme a tre amici per stupro

La sentenza di primo grado del Tribunale di Tempio Pausania

Arriva, dopo sei anni, la sentenza per il ‘caso Grillo’ che vede imputato Ciro Grillo, figlio del comico Beppe, e gli amici Vittorio Lauria, Edoardo Capitta e Francesco Corsiglia.

I quattro, secondo i giudici, sono colpevoli di aver violentato una studentessa di 19 anni nel luglio del 2019.

In primo grado otto anni ciascuno sono stati inflitti a Ciro Grillo, Vittorio Lauria d Edoardo Capitta. Per Francesco Corsiglia la condanna è di sei anni e sei mesi.

Tutti e quattro restano in libertà. Andrebbero in carcere soltanto in caso di condanna passata in giudicato: dunque prima ci sarà l’appello ed eventualmente la Cassazione.

