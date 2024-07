Prodotti conservati in maniera errata: multe e sequestri nel Trapanese

I controlli fanno parte dell'operazione "Estate tranquilla 2024"

TRAPANI – Nell’ambito della strategia operativa “Estate Tranquilla 2024” in corso sul tutto il territorio nazionale, i carabinieri del Nucleo Antisofisticazione e Sanità (NAS) hanno eseguito una serie di controlli ad attività commerciali sul litorale di Custonaci e della località Cornino.

A conclusione dell’ispezione igienico-sanitaria sono state riscontrate presunte irregolarità in una struttura ricettiva dove sono stati sequestrati circa 65 kg di prodotti carnei (per un valore di circa 2.000 euro), conservati in difformità alle norme di autocontrollo basate sui principi del sistema HACCP.

Per tale violazione è stata comminata una sanzione al legale responsabile di 2mila euro.