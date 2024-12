Progetto Campus S3, il sito ufficiale è online: ecco il link

Ecco il link per accedere

PALERMO – Progetto Campus S3, il sito ufficiale è online. I particolari.

Progetto Campus S3, il sito ufficiale

Il progetto Campus S3, che vede tra i propri partners le università di Catania e Palermo e società di rilievo nazionale impegnate nel settore dell’innovazione e della digitalizzazione, si avvale anche di un sito ufficiale, che è online ed è raggiungibile a questo indirizzo LINK

Campus S3, i particolari del progetto

L’obiettivo primo di S3 Campus è quello di promuovere la transizione energetica e l’innovazione tecnologica sensibilizzando le nuove generazioni attraverso progetti all’interno dei Campus universitari.

Prevista l’introduzione di servizi innovativi, come un HUB di sistemi basati su sistemi integrati di comunicazione fruibili dalla comunità universitaria, ma anche la progettazione di un Open-CPS (Open Cyber-Physical System) in grado di comprendere le esigenze degli utenti e facilitare i processi di accesso ai servizi.

I tre assi della strategia

Il progetto di ricerca è stato concepito e sviluppato su tre assi principali: Sostenibilità, Customization of Services e Open Innovation.

L’Università, come attore della crescita delle nuove generazioni può e deve dare l’esempio costruendo, grazie alla ricerca scientifica e alla sua applicazione concreta, la cultura, le condizioni e i servizi per un miglioramento continuo, tramite realtà intermodali connesse attraverso sistemi integrati.

La piattaforma tecnologica prevista, sfrutterà algoritmi di ultima generazione per comprendere il significato delle richieste espresse e apprendere autonomamente i modelli da adottare per fornire risposte efficaci attraverso servizi a valore aggiunto.