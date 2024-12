Pronto soccorso del ‘Cervello’: “Lavori in corso, la struttura è operativa”

La nota dell'azienda

PALERMO- “In relazione alle notizie diffuse nei giorni scorsi sulla stampa relativamente alle condizioni del Pronto soccorso Adulti del P.O.”V. Cervello”, l’Azienda ritiene necessario fornire alcune precisazioni”. Così si legge in una nota dell”Azienda ospedaliera ospedali riuniti Villa Sofia-Cervello’.

“Questa Azienda ha provveduto alla consegna dell’area denominata “ex ticket”, situata presso il Padiglione A, destinata alla realizzazione dei locali temporanei che ospiteranno il Pronto Soccorso Adulti del P.O. “V. Cervello”. Tale soluzione transitoria è propedeutica all’avvio dei lavori per il nuovo Pronto Soccorso.

“Attualmente, i lavori di adeguamento dell’area sono in corso e si prevede il loro completamento entro il 31 dicembre 2024. Una volta ultimati, il Pronto Soccorso Adulti sarà trasferito nei locali temporanei, consentendo l’avvio del cantiere per la costruzione del nuovo Pronto Soccorso, con inizio previsto a gennaio 2025. Quest’opera si rende necessaria per rispondere in maniera più efficiente alle esigenze sanitarie del territorio”.

“Si precisa, inoltre, che la realizzazione del nuovo Pronto Soccorso Adulti non ridurrà gli spazi a disposizione delle altre Unità Operative, né, tantomeno, del Pronto Soccorso Pediatrico, situato da oltre dieci anni nell’ala opposta dello stesso edificio, il quale non subirà alcuna variazione né in termini di superficie né di destinazione d’uso. L’Azienda desidera, inoltre, ribadire il proprio impegno nel garantire la piena operatività del Pronto Soccorso durante tutte le fasi dei lavori, con l’obiettivo di offrire strutture moderne ed efficienti al servizio della cittadinanza”.