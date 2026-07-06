 Scende dall'auto dopo un incidente e viene ucciso da un'altra vettura
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Prosecco, scende dall’auto dopo un incidente e viene travolto e ucciso

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Inutili i soccorsi
L'INCIDENTE
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TRIESTE – Era sceso dalla sua auto dopo un incidente ma è stato travolto da un’autovettura che sopraggiungeva ed è morto. E’ accaduto nella tarda serata di domenica 5 luglio, lungo il raccordo autostradale in direzione di Venezia, nei pressi di Prosecco. La vittima aveva 65 anni, era di origini croate, ma risiedeva in Friuli.

La vittima si era scontrata contro un mezzo pesante restando illeso. Quando l’uomo è uscito dal veicolo per verificare i danni, è stato investito da una Bmw il cui conducente, evidentemente, non lo ha visto.

Nell’urto, l’uomo è stato sbalzato in aria per vari metri finendo poi il volo sull’asfalto. Soccorso dalle ambulanze, le automediche e l’elicottero del 118, oltre ai Vigili del fuoco e alle pattuglie della Stradale accorsi sul posto, l’uomo è deceduto poco dopo per la gravità delle ferite.

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