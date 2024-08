Protesta al carcere Pagliarelli: tre detenuti passano la notte sul tetto

Chiedevano di essere trasferiti

PALERMO – Tre detenuti da ieri all’ora di pranzo sono saliti sul tetto del carcere Pagliarelli per protesta. Chiedevano di essere trasferiti. Sono carcerati che si trovano nello stesso reparto al centro in questi giorni di perquisizioni da parte degli agenti della polizia penitenziaria alla ricerca di telefoni cellulari.

La protesta è iniziata ieri alle 13.30, sono rimasti sul tetto tutta la notte e solo da qualche minuto sono scesi, come confermano i sindacati. La loro posizione è al vaglio dell’autorità giudiziaria. Sono stati impegnati in queste lunghe ore diversi agenti della polizia penitenziaria che non hanno mai perso di vista i tre detenuti.

Nei giorni scorsi una cinquantina di detenuti hanno protestato per alcune ore nel cuore della notte sempre nello stesso reparto dopo una perquisizione.