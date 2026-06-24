 Protocollo per il reinserimento delle persone in esecuzione penale
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Accordo tra Ance, Esec, Udepe e associazione Difesa e Giustizia
catania
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CATANIA – Favorire il reinserimento sociale e lavorativo delle persone sottoposte a misure o sanzioni di comunità. È l’obiettivo del protocollo d’intesa biennale sottoscritto da Ance Catania, Ente scuola edile etnea (Esec), Ufficio distrettuale di esecuzione penale esterna (Udepe) e associazione Difesa e Giustizia.

L’accordo punta a creare percorsi di formazione professionalizzante nel settore edile e a facilitare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro attraverso il coinvolgimento delle imprese associate ad Ance. Tra gli obiettivi indicati dai firmatari, la riduzione del rischio di recidiva e una maggiore inclusione sociale delle persone coinvolte.

Previsti corsi di formazione mirati alle esigenze del mercato del lavoro e particolare attenzione ai temi della sicurezza nei cantieri e dell’acquisizione di competenze tecniche e organizzative.

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