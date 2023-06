Province, Cristaldi: “Un altro anno di sofferenza”

"Gli abitanti di Mazara del Vallo sono i testimoni e la prova del fallimento delle gestioni commissariali delle Province in Sicilia".

“Almeno un altro anno di sofferenza nelle Province siciliane”. Lo afferma Nicola Cristaldi, presidente del movimento Futuristi e già presidente dell’Ars, dopo l’annuncio della presentazione da parte del governo regionale di un disegno di legge per prorogare di un altro anno le gestioni commissariali delle Province.

“Gli abitanti di Mazara del Vallo sono i testimoni e la prova del fallimento delle gestioni commissariali delle Province in Sicilia – sostiene Cristaldi, che è ricandidato a sindaco – e la loro soppressione senza avere previsto il passaggio dei poteri ai Comuni si è dimostrata una follia. La vicenda dei lavori sul ponte del fiume Delia che fa impazzire i Mazaresi è il simbolo del fallimento. Adesso si apprende di una probabile proroga della gestione commissariale delle Province di almeno un anno, con la conseguenza di cedere ulteriormente i poteri gestionali a chi in questi anni ha fatto più danni di quanto i più pessimisti potevano prevedere”. “Del resto, la vanità del presidente Crocetta è stata così forte da condizionare anche il governo successivo.- lamenta – Adesso si spera almeno che si restituisca la Provincia alla democrazia, attraverso elezioni e non con nomine dall’alto.” (ANSA).