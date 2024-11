Province, Dipasquale: “Pasticcio centrodestra, vogliono solo il potere”

L'attacco del deputato ragusano del Pd

PALERMO – “Leggiamo dell’alta probabilità che il Parlamento nazionale non approvi nessuna deroga alla Delrio per la vicenda delle elezioni nelle ex Province: sarebbe l’ennesima dimostrazione del pasticcio creato dal centrodestra sugli enti di area vasta, un caos rispetto al quale in aula avevamo avvertito la maggioranza che però ha fatto orecchio da mercante”. Lo afferma il deputato del partito democratico all’Assemblea regionale siciliana, Nello Dipasquale.

“Vogliono il potere con i commissari”

“Il ddl sul voto diretto messo a punto dal centrodestra in Sicilia si conferma, quindi, soltanto una scusa per potere rinviare le elezioni e tenere in sella i commissari governativi per prolungare il proprio potere – aggiunge Dipasquale -. La maggioranza preferisce vietare le elezioni di secondo livello perché non vuole rendere conto ai suoi stessi sindaci sul territorio. Come ho già detto in Aula, se le cose avranno un epilogo diverso sarò sempre pronto a scusarmi ma credo che alla fine dovrà essere questo centrodestra a chiedere scusa. Scuse che dovranno andare prima di tutto ai siciliani”.